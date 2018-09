Auteur d’un triplé ce week-end lors de la rencontre contre Cardiff City (4-1, 5e journée de Premier League), Eden Hazard a fait forte impression avec Chelsea. De bon augure avant le déplacement en Grèce ce jeudi pour y affronter le PAOK Salonique lors de la 1ère journée de Ligue Europa (18h55). Sauf que l’international belge n’a pas été retenu dans le groupe.

Les Blues ont en effet dévoilé les joueurs convoqués pour cette rencontre il y a quelques minutes, et le numéro 10 âgé de 27 ans n’est pas du voyage, tout comme David Luiz, Mateo Kovacic et Emerson Palmieri. L’ancien joueur du LOSC a donc dû être mis au repos par Maurizio Sarri.

Le groupe de Chelsea :

Our travelling party for this week's trip to Greece, as well as our full squad list for the Europa League ! https://t.co/JOr1oZi5ES

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 septembre 2018