Il a encore une fois sorti Chelsea d’une situation délicate. Auteur d’un doublé sur la pelouse de Watford ce mercredi soir lors du Boxing Day, Eden Hazard surfe sur sa très bonne Coupe du Monde depuis le début de la saison. Auteur de 10 réalisations et 9 passes décisives, le Belge régale et s’affirme encore un peu plus comme l’homme fort de Chelsea.

Après le match, Eden Hazard a assuré qu’il souhaitait devenir une icone du club londonien, des propos relayés par Sky Sport. « Je veux marquer plus de buts pour ce club et ensuite essayer d’être une légende comme Lampard, Terry, Drogba... », a ainsi déclaré le prodige formé au LOSC. Eden Hazard en est désormais à 101 buts sous les couleurs de Chelsea, 63 de moins que Didier Drogba et 110 de moins que Frank Lampard.