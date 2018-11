Dans les colonnes de Sporza, Eden Hazard (27 ans) est revenu sur l’actualité qui affole le microcosme du football : les Football Leaks. Les révélations de ces derniers ont provoqué un gigantesque tollé notamment au sein du PSG, Manchester City, Monaco, et Chelsea. Pour l’international belge, il faut absolument que le football devienne un monde sain sans parasite.

« Les Football Leaks, comme on dit, ce n’est pas simplement un problème d’agents, c’est un problème général dans le football. Je suis pour qu’on remette de l’ordre dans le football et pas seulement en Belgique mais aussi au niveau international. On sait que c’est un monde où il y a beaucoup d’argent et il y a toujours des personnes qui ne pensent pas comme nous. Personnellement, je n’ai pas les capacités pour rendre le monde du foot propre mais il y a des gens mieux placés que moi pour faire cela », a ainsi confié le Diable Rouge.