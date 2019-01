Que ce soit Skysports ou la Cadena Cope, tout le monde s’accorde à dire que Monaco et Cesc Fabregas ont trouvé un accord pour un contrat de 3 ans et demi et une prime à la signature de 10 M€. Mais le transfert peine à se concrétiser comme le rapporte ce jeudi Nice Matin.

La Cope assure également que Chelsea bloque pour l’instant le départ du champion du Monde 2010. La raison ? Elle est simple puisque les Blues attendent de finaliser l’arrivée de son successeur pour laisser filer l’ancien Barcelonais, sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2019. Il va donc falloir peut-être plusieurs jours avant de voir arriver Cesc Fabregas sur le Rocher...