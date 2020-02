Soirée difficile pour Frank Lampard ce mardi. Son Chelsea a été purement et simplement balayé par le Bayern Munich à Stamford Bridge (0-3, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Interrogé en conférence de presse, le manager des Blues n’a pu que s’incliner face à la supériorité allemande.

« On n’a pas réussi à être au rendez vous, on est évidemment déçus, les joueurs se sont heurtés à la réalité. Sur quatre vingt-dix minutes, on doit montrer plus et être plus cliniques. Le niveau du Bayern était fantastique. On a vu qu’il y a énormément de qualité (au sein du Bayern), il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, Lewandowski, Müller, Boateng, Alaba, Neuer... Aujourd’hui (hier), on a vu qu’il y avait du travail, mais je le savais en prenant ce poste. Maintenant, il faudra aller là- bas avec fierté et ne pas trop penser au score », a lancé le technicien londonien.