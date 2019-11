Un match fou ! Dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions, Chelsea et l’Ajax ont livré une rencontre qui restera dans les mémoires. Profitant de deux cartons rouges pour les Néerlandais, les Blues ont arraché un nul inespéré (4-4) alors qu’ils étaient menés 3-1 à la mi-temps. Une force de caractère appréciée par Frank Lampard, l’entraîneur londonien.

« J’ai vécu des soirées folles et d’autres géniales. Mais je ne pense pas avoir déjà vécu un match comme ça. Pour une performance comme celle d’aujourd’hui, vous avez besoin de caractère et de personnalité. À 3-1 à la mi-temps, c’est facile de lâcher. C’est encore plus facile d’abandonner à 4-1. Mais nous ne l’avons jamais fait, a expliqué l’ancien milieu de terrain, dans des propos rapportés par RMC Sport. Je ne cesse de le dire à propos des joueurs expérimentés, comme Jorginho qui a la tête froide et qui mène l’équipe, Kovacic, Willian bien sûr, mais aussi Azpilicueta… ces joueurs ont vraiment poussé ce soir et j’ai adoré. »