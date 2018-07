Gary Cahill sur le départ ? Selon le Evening Standard, le défenseur anglais pourrait quitter Chelsea, à l’instar de ses coéquipiers Eden Hazard et Thibaut Courtois. Sous les ordres d’Antonio Conte, il a perdu sa place de titulaire au profit d’Antonio Rüdiger, loupant notamment les deux huitièmes de finale face au FC Barcelone.

De plus, l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc des Blues n’est pas pour arranger la situation. Le club londonien serait sur la piste de Jamaal Lascelles de Newcastle et pourrait même faire des folies pour s’attacher les services du joueur de la Juventus Daniele Rugani. Au vu de cette possible concurrence, un poste de titulaire n’est pas garanti pour Cahill, le poussant à partir.