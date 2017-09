Écarté par Antonio Conte au début du mercato, Diego Costa est finalement resté à Chelsea cette saison. Malgré l’intérêt de l’Atlético Madrid, l’attaquant n’a pas pu rejoindre son ancien club à cause de la sanction infligée par l’UEFA aux Colchoneros. La situation de l’international espagnol ne plaît pas à tout le monde au club. Dans un entretien à Marca, Eden Hazard a apporté son soutien à son coéquipier et il espère même son retour.

« Diego ? Nous avons passé trois saisons ensemble et nous avons tout gagné, pas la Ligue des Champions, mais nous avons gagné la Premier League. C’était un plaisir de jouer avec lui. Je le veux dans mon équipe, mais vous savez que je ne prends pas les décisions. C’est un homme bien et un joueur de premier plan. J’espère pour son avenir qu’il va trouver une solution et je veux le voir bientôt sur le terrain. »