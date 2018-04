Seulement cinquième de Premier League avec Chelsea, Eden Hazard vit un exercice mitigé avec les Blues. D’ailleurs, il n’a pas marqué ou délivré la moindre passe décisive lors des six derniers matches qu’il a disputés dans le championnat anglais. Interrogé par Sky Sports, il a donné son avis sur ses statistiques en expliquant que cela était secondaire : « Lors des deux derniers mois, non (je n’ai pas été satisfait de ma forme), parce que les résultats ne sont pas bons, je ne joue pas au football pour moi, je joue pour l’équipe, si je joue bien, mais que je ne suis pas heureux, je ne suis pas content. »

Selon l’ailier belge, les résultats collectifs comptent davantage que ses performances individuelles : « C’est mieux pour moi de jouer très mal et qu’à la fin du match, nous gagnons 1-0. Je n’aime pas les statistiques, je joue depuis longtemps, je suis donc sur le terrain pour en profiter. Si je peux marquer, je marque, si je peux passer, je passe, mais je veux juste être heureux sur le terrain, et quand vous gagnez, vous êtes heureux, et quand vous ne gagnez pas, vous n’êtes pas heureux. »