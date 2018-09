Vainqueur de Liverpool mercredi soir en seizième de finale de Carabao Cup (1-2), Chelsea a réalisé un joli coup, et le doit notamment à Eden Hazard. Entré en jeu à la 56e minute à la place de Willian, l’international belge a offert la victoire aux Blues d’un magnifique but. Une réalisation que John Terry a appréciée.

Véritable légende du club londonien, où il a été formé, le défenseur de 37 ans avait quitté le champion d’Angleterre 2017 l’été dernier avant de passer une saison à Aston Vila. Sans club actuellement, le natif de Londres a donc pu regarder le choc de mercredi soir et donc complimenter soin ancien coéquipier à travers son compte Instagram. « Quel but d’Eden Hazard ! Le meilleur joueur en Premier League et dans le Monde », a écrit John Terry en légende du but. Le numéro 10 des Blues appréciera le compliment.