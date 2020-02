Jorginho (28 ans) tenterait-il indirectement de faire le forceps pour rejoindre Chelsea ? Le 6 février dernier, Joao Santos, l’agent du milieu de terrain international italien laissait entendre que rejoindre Maurizio Sarri à la Juventus était une possibilité lors du prochain mercato estival. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien pour s’être côtoyés à Naples avant que le technicien transalpin ne fasse venir le joueur à Londres lors de son arrivée à Chelsea, en 2018. Et Joao Santos en a remis une couche dimanche.

« Tout peut arriver sur le marché des transferts. J’ai dit "pourquoi pas ?" à la Juventus parce que Jorginho a un contrat de trois ans avec Chelsea, donc la priorité est clairement de rester là, mais nous pourrions également évaluer le départ du club en juillet. Dans ce cas, si cela devait se produire, nous serions prêts à examiner les différentes propositions qui arriveront d’Italie, de France et d’Angleterre. Pourquoi ne serait-il pas possible de rejoindre la Juventus ? C’est le club le plus important d’Italie, celui qui a gagné le plus ces dernières années. Nous ne dirions pas non aux Bianconeri. Si la Juventus, qui a déjà une équipe très forte, avait besoin de lui et que Chelsea était prêt à vendre, nous évaluerions certainement leur proposition. Il appartiendrait alors aux clubs de parvenir à un accord. Personne de la Juve, ni maintenant ni dans le passé, ne m’a contacté pour parler de lui. Le club devrait d’abord parler à Chelsea, car me parler ne changera pas beaucoup la situation », a déclaré l’agent de l’Italien à TuttoJuve.com. Jorginho a disputé 23 rencontres de Premier League cette saison avec les Blues et est un élément incontournable de Frank Lampard.