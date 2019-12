Les derniers mercatos ont été agités pour Willian (31 ans). En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, l’ailier brésilien fut notamment annoncé au FC Barcelone l’été dernier. Mais finalement, l’international auriverde a éconduit poliment les avances catalanes. Auteur d’un début de saison convaincant avec les Blues (15 matchs disputés en Premier League, deux buts, trois passes décisives), l’intéressé s’est exprimé sur son avenir.

Arrivé en 2013 en provenance de l’Anji Makhatchkala , Willian espère plus que jamais poursuivre l’aventure à Chelsea. « Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur mon souhait de rester Chelsea. J’aime beaucoup ce club, je me sens bien ici tout comme ma famille, et nous aimons la vie à Londres. Je suis en pleine saison et j’essaye de ne pas trop penser à tout ça pour ne pas perdre ma concentration sur le terrain. Mon agent et le club sont en train de discuter et j’espère que nous pourrons annoncer une bonne nouvelle bientôt, » a commenté Willian sur Yahoo Sport. Voilà qui devrait ravir les supporters du club londonien...