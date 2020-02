La tuile de cette saison du côté de Chelsea est certainement le cas Kepa Arrizabalaga. Recruté pour 80 M€ à l’été 2018, le portier ne satisfait pas et pire encore, Willy Caballero (38 ans) l’a devancé dans la hiérarchie des gardiens. L’Espagnol fait partie des huit hommes dont Frank Lampard voudrait se débarrasser au prochain mercato comme le rapportait The Sun dernièrement.

Selon le même média, Kepa réfléchit alors à quitter les Blues cet été si sa situation ne s’arrange pas. Il estime que le club n’a pas respecté l’accord verbal qui faisait de lui le gardien numéro 1 et se sent trahi. Pas d’état d’âme du côté de Chelsea, le ressenti du joueur ne changera pas la donne et ne lui accordera pas un meilleur temps de jeu, son dernier match datant du 21 janvier contre Arsenal. Chelsea veut renforcer son effectif et a ciblé Jan Oblak pour le remplacer. Affaire à suivre.