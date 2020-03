Face à la pandémie de coronavirus, le personnel soignant est mis à rude épreuve pour gérer les cas de coronavirus de plus en plus nombreux partout en Europe. Chelsea a décidé de leur apporter son aide avec une très belle action de générosité. Le propriétaire des Blues, Roman Abramovitch, a décidé de mettre à disposition pour au moins 2 mois l’Hôtel Millenium de Stamford Bridge au personnel du National Health Service, système de la santé publique du Royaume-Uni. De plus, il couvrira l’ensemble des frais d’hébergement.

« De nombreux membres du personnel médical travailleront de longues heures et ne pourront peut-être pas rentrer chez eux ou devront autrement faire de longs trajets. L’hébergement local aide à maintenir la santé et le bien-être de ce personnel essentiel à ce moment critique », a déclaré le club sur son site officiel. En revanche, aucune personne présentant des symptômes de coronavirus ne sera acceptée dans l’établissement.

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff... https://t.co/eENBcxRXXX

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2020