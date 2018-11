Opposé au BATE Borisov ce jeudi dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue Europa, Chelsea a validé son billet pour les seizièmes de finale de la C3 grâce à une victoire 1-0 à la Borisov Arena. Et c’est Olivier Giroud qui a sauvé les Blues d’un coup de tête sur un centre d’Emerson (53e). Un petit événement donc.

Le champion du Monde français n’avait en effet plus trouvé le chemin des filets avec le club londonien depuis le 6 mai dernier et un match contre Liverpool en Premier League (1-0), soit 794 minutes sans marquer. À noter que lors de l’exercice 2017-2018, l’attaquant de 32 ans avait marqué 12 buts toutes compétitions confondues en 44 rencontres (avec Arsenal et Chelsea, lui qui a été transféré chez les Blues au mercato hivernal).