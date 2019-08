Après une saison moins flamboyante que les précédentes, N’Golo Kanté (28 ans) aborde ce nouvel exercice avec ambition. Positionné plus haut dans l’entrejeu sous les ordres de Maurizio Sarri, le champion du monde français devrait retrouver un rôle plus défensif avec Franck Lampard. Régulièrement cité au PSG malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2023, le milieu de Chelsea a clarifié les choses sur son avenir.

« C’est toujours gratifiant d’être sollicité par des grands clubs. Quand il y a des grands entraîneurs qui te voient dans leur projet, pour accomplir de belles choses avec leur club, ça fait plaisir mais au final, j’essaye de surtout de voir là où je suis et ce que je ressens dans mon club. Et aujourd’hui, je me sens bien dans un club comme Chelsea. Je me projette pour les prochaines saisons à Chelsea, » a ainsi expliqué Kanté dans une interview accordée à Yahoo Sports.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10