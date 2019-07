Nommé entraîneur de Chelsea depuis quelques jours, Frank Lampard travaille désormais sur son staff technique. Parmi les noms cochés par le coach des Blues, on retrouve un certain Ashley Cole, comme l’annonce le Sun. Le latéral gauche pourrait donc revenir dans un club qu’il a côtoyé pendant sept ans (de 2007 à 2014) .

« Tout d’abord, j’avais besoin de lui en tant que joueur à Derby. Et puis, il y a un peu plus de choses qu’il apporte en tant que professionnel. Ash est génial pour le groupe. Il a toujours été le premier à l’entraînement, amical avec tout le monde et humble, même s’il a été le meilleur arrière gauche du monde pendant une longue période », déclare Lampard. Cole a annoncé qu’il raccrochait les crampons après la défaite du Derby County face à Aston Villa en finale de Championship.

