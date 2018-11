Buteur lors du succès des Blues de Chelsea contre Derby County (3-2), Cesc Fabregas se cantonne à un rôle de second plan. En effet, depuis le début de la saison, l’Espagnol n’a joué que 3 matches de Ligue Europa, deux matches de Carabao Cup et une entrée en Premier League contre Burnley (0-4). Des bouts de matches auxquels s’accroche le joueur de 31 ans, qui aimerait prolonger son bail avec Chelsea, lui qui sera en fin de contrat en juin 2019.

« C’est difficile mentalement de ne pas jouer en championnat, mais après avoir joué pendant des années, je pense que je peux savoir ce qui se passe dans la tête de l’entraîneur. Je sais exactement où j’en suis. Je ne peux pas jouer 60 matches par saison. Je dois adapter mon style de jeu et me repositionner devant la défense. Mais je suis heureux ici. On verra quand on ne jouera pas la Ligue Europa pendant 2 mois et qu’il n’y aura que les matchs de Premier League », a ainsi déclaré Cesc Fabregas, dans des propos relayés par l’Evening Standard.