Alors que Chelsea tentait de convaincre West Ham de lui vendre Andy Carroll (29 ans), le Telegraph vient d’annoncer une information de taille qui pourrait bouleverser les plans des Blues.

Le quotidien anglais avance en effet que l’attaquant international anglais souffre d’une blessure à la cheville qui pourrait l’éloigner des terrains pendant 4 mois. Un coup dur pour l’intéressé, les Hammers et Chelsea, qui devrait donc se trouver un autre renfort offensif d’ici la fin du mois.

Andy Carroll ankle injury could scupper Chelsea move and leave West Ham short for four months/ @JBurtTelegraph reports https://t.co/LhtLlJHCzV

— Telegraph Football (@TeleFootball) 18 janvier 2018