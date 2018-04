Touché par un tacle de Benjamin Stambouli lors du derby de la Ruhr face à Schalke 04, Michy Batshuayi semblait sérieusement touché.Le Borussia Dortmund a confirmé dans un communiqué publié ce lundi que la saison de l’attaquant belge était terminée. Laissant planer le doute sur sa participation à la Coupe du Monde avec les Red Devils. En conférence de presse, ce mercredi après-midi, Antonio Conte, le coach des Blues de Chelsea, club auquel appartient Michy Batshuayi,a envoyé un message d’espoir à l’attaquant de 24 ans, ouvrant la porte de l’infirmerie du club à l’ancien marseillais.

« Habituellement, si les joueurs sont prêtés et qu’ils subissent une blessure grave, ils reviennent et essaient de récupérer ici avec notre service médical. Habituellement, c’est ce qui se passe, a d’abord déclaré le coach italien, » avant de poursuivre. « Je n’en ai aucune idée [s’il fera la Coupe du Monde]. J’espère qu’il se remettra de cette blessure. J’ai eu ce type de blessure quand j’étais un joueur, pendant la Coupe d’Europe. Il m’a fallu deux mois pour bien récupérer. J’espère pour lui qu’il y parviendra. C’est un jeune joueur, il est fort et il peut parvenir à se rétablir en peu de temps. » Un soutien qui devrait aller droit de cœur de l’attaquant prêté au BvB jusqu’à la fin de saison et qui pourrait bien s’installer définitivement outre-Rhin.