Le mercato estival 2020 pourrait-il nous offrir une valse des gardiens ? En difficulté à Chelsea, Kepa Arrizabalaga (25 ans), recruté pour 80 millions d’euros à l’Athletic Bilbao en août 2018, semble avoir du mal à assumer le statut de gardien le plus cher de l’histoire. Titularisé par Frank Lampard lors de la victoire des Blues face à Everton (4-0), dimanche, le portier espagnol avait chauffé le banc lors des quatre dernières rencontres de Premier League au profit de Willy Caballero (38 ans), qui ne rassure pas forcément non plus du côté de Stamford Bridge.

D’après les informations du Daily Express, le technicien anglais serait prêt à se séparer de Kepa, dont le contrat court jusqu’en juin 2025 avec le club londonien, à l’issue de la saison. Dans cette optique, le Real Madrid réfléchirait à la possibilité de relancer l’international espagnol (10 sélections). Reste à savoir si Zinedine Zidane coupera l’herbe sous le pied de Thibaut Courtois (27 ans), auteur d’une bonne saison dans les buts des Merengues.