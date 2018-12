Lors du mercato estival 2015, Leicester City avait réalisé un gros coup en recrutant N’Golo Kanté, qui évoulait alors au Stade Malherbe de Caen (2013-2015). Avec les Foxes, le milieu de terrain français a explosé, décrochant notamment une place en équipe de France et la Premier League, remportée lors de la saison 2015-2016. Suffisant aussi pour taper dans l’oeil de Chelsea et signer en faveur des Blues il y a deux ans. Et avant la rencontre entre Chelsea et Leicester ce samedi (18e journée de PL), Jamie Vardy est revenu sur son ancien coéquipier.

« Kanté est génial, vraiment. Quand Chelsea nous l’a acheté, ils savaient qu’ils récupéraient un bon joueur. Vous voyez comment il est sur le terrain, mais en dehors, il est exactement le même. Il est très humble, toujours souriant. C’est un super mec. Il est venu nous voir à l’hotel la semaine dernière, la nuit précédant notre match à Crystal Palace, juste pour voir les gars, discuter. Ça le résume bien, ça montre quel genre de personne il est », a déclaré l’international anglais dans un entretien accordé à RMC Sport.