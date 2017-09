Un grand jour dans la carrière de Danny Drinkwater. Le milieu central anglais de 27 ans s’est engagé avec Chelsea dans les dernières heures du mercato. Le champion d’Angleterre 2016 avec Leicester City rejoint donc le Français N’Golo Kanté, également ex-joueur des Foxes.

« Je suis ravi d’être un joueur de Chelsea et impatient de commencer. Ce fut une longue péripétie pour arriver ici, mais je suis très heureux et impatient d’aider l’équipe à gagner plus de trophées », a indiqué Drinkwater sur le site officiel des Blues. Il est également rassuré de retrouver un coach italien - Antonio Conte - après avoir évolué sous les ordres de Claudio Ranieri à Leicester.