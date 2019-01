Après un suspense insoutenable, Gonzalo Higuain (31 ans) a enfin rallié Chelsea sous forme de prêt jusqu’en juin prochain. L’attaquant argentin, qui sort d’un prêt compliqué à l’AC Milan (six buts marqués en Serie A), espère se relancer sous les ordres d’un entraîneur qu’il a déjà côtoyé à Naples : Maurizio Sarri. Il faut dire qu’en trois saisons passées avec Sarri sous le maillot du Napoli, l’international argentin avait terminé meilleur buteur de Serie A avec trente-six réalisations lors de la saison 2015/2016, un record en Italie. Pendant son passage à Naples, le natif de Brest a inscrit la bagatelle de soixante et onze buts en championnat.

Alors forcément, le principal protagoniste se réjouit de ses futures retrouvailles avec Maurizio Sarri. « Lorsque l’occasion de rejoindre Chelsea s’est présentée, je devais la saisir. C’est une équipe qui a une grande histoire, un stade magnifique et qui joue en Premier League, un championnat dans lequel j’ai toujours voulu jouer. J’espère maintenant pouvoir rendre la confiance que Chelsea m’a témoignée sur le terrain. J’ai hâte de commencer et j’espère pouvoir m’adapter le plus rapidement possible, » a ainsi confié la nouvelle recrue des Blues. L’ancien joueur de la Juventus portera à Chelsea le numéro neuf.