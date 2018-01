Fraîchement transféré à Chelsea ce vendredi pour cinq ans et demi, Ross Barkley s’est confié au site officiel des Blues. L’ancien milieu d’Everton est visiblement ravi de débarquer chez le champion d’Angleterre. « Je suis très heureux, j’ai hâte d’y être et je suis vraiment excité de commencer.

Pour avoir un nouveau départ, dans un nouveau club comme Chelsea, c’est incroyable pour moi. Je suis impatient de continuer ma carrière là où je me suis blessé en fin de saison dernière. J’espère m’améliorer et marquer plus de buts, » a ainsi commenté la nouvelle recrue de Chelsea.