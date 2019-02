Lors du dernier mercato d’hiver, Chelsea s’est focalisé sur l’arrivée d’un buteur. Dans la dernière ligne droite, Gonzalo Higuain rejoignait les Blues sous forme de prêt jusqu’en juin prochain. Pour ses débuts, l’attaquant argentin a d’ailleurs inscrit un doublé face à Huddersfield (5-0). Ravi de pouvoir compter sur un grand attaquant, Eden Hazard (28 ans) n’oublie pas pour autant Olivier Giroud. Si le champion du monde français marque peu, son apport reste inestimable aux yeux de l’international belge.

« Nous avions Diego Costa. Diego était l’un de ces grands buteurs. Je comprends quand les gens veulent voir un attaquant qui marque tout le temps. Mais le rôle est plus étendu que cela. Je vous donne un exemple : lors du Mondial, Olivier Giroud n’a pas marqué un seul but, et à la fin la France a gagné. Et je pense qu’Antoine Griezmann, aimait jouer avec Giroud. J’aime jouer avec Giroud, il focalise l’attention des défenseurs et j’ai plus de liberté, » analyse l’ancien Lillois dans une interview accordée au Times.