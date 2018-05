Chelsea a peut-être tiré un trait sur une qualification pour la prochaine Ligue des champions suite à son résultat nul (1-1) face à Huddersfield. Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte a une nouvelle fois répondu aux questions concernant son avenir.

Et pour la première fois, le technicien italien a évoqué ses craintes sur ce sujet sensible. « J’ai vécu avec ces spéculations sur mon avenir depuis le début de la saison. Depuis le début du premier match, à aujourd’hui, je n’ai pas écouté les rumeurs me concernant. Maintenant, c’est le moment et je dois dire que je commence à être inquiet, » a ainsi confié Conte.