Pour le compte de la septième journée de Premier League, Chelsea accueille à Stamford Bridge Liverpool leader. Trois jours après avoir perdu face aux Blues (2-1) en Carabao Cup, les Reds veulent prendre leur revanche et ainsi conforter leur première place au classement.

A cette occasion, Jürgen Klopp aligne un traditionnel 4-3-3 et peut compter sur son défenseur central Virgil Van Dijk un temps incertain. Côté Chelsea, Maurizio Sarri opte pour un 4-3-3 et doit composer avec les absences de Pedro (épaule) et Christensen (malade). Le technicien italien peut en revanche s’appuyer sur son maestro Eden Hazard et ses champions du monde N’Golo Kanté et Olivier Giroud.

Les compositions officielles

Chelsea : Kepa - Alonso, Rüdiger, David Luiz, Azpilicueta - Jorginho, Kanté, Kovacic - Hazard, Giroud, Willian

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Mané, Salah, Firmino