Les huitièmes de finale de la FA Cup se poursuivent ce soir. Ils livrent un choc au sommet entre Chelsea (4e de Premier League) et Liverpool (1er de Premier League).

A domicile, Chelsea se présente dans un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts. Il est devancé par Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma et Marcos Alonso. Ben Gilmour, Mateo Kovacic et Ross Barkley se retrouvent au milieu du terrain. Willian, Olivier Giroud et Pedro forment la ligne offensive.

De son côté, Liverpool opte aussi pour un 4-3-3 avec Adrian comme dernier rempart. Le portier espagnol peut compter en défense sur Neco Williams, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Adam Lallana, Curtis Jones et Fabinho se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Divock Origi est accompagné en attaque par Takumi Minamino et Sadio Mané.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso - Gilmour, Kovacic, Barkley - Willian, Giroud, Pedro

Liverpool : Adrian - Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson - Lallana, Fabinho, Jones - Minamino, Origi, Mané