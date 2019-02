L’affiche de la finale de la Carabao Cup voit Chelsea et Manchester City s’affronter pour un sixième trophée dans l’épreuve. Les Blues de Maurizio Sarri se présentent dans leur traditionnel 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les cages. L’Espagnol peut compter sur Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz et Emerson Palmieri qui forment la défense. N’Golo Kanté, Jorginho et Ross Barkley se retrouvent au cœur du jeu tandis que Pedro, Gonzalo Higuain et Eden Hazard composent l’attaque.

En face, Manchester City et Pep Guardiola présente le même système avec Ederson Moraes dans les buts. La défense des Cityzens est constituée de Kyle Walker, Otamendi, Aymeric Laporte et Zinchenko. Aligné en tant que sentinelle, Fernandinho est épaulé par Kevin De Bruyne et David Silva. Bernardo Silva et Raheem Sterling prennent les couloirs et laissent la pointe de l’attaque à Sergio Agüero.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Emerson - Jorginho, Kante, Barkley - Willian, Hazard, Pedro

Manchester City : Ederson - Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker - Fernandinho, Silva - De Bruyne, Bernardo, Sterling - Aguero