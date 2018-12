Nouveau choc en Angleterre à l’occasion de cette 16e journée de Premier League. Après Arsenal-Tottenham le week-end dernier ou Manchester United-Arsenal mercredi soir, Chelsea reçoit Manchester City (une rencontre à suivre sur notre site). Invaincus durant les 13 premiers matches, les Blues ont perdu de leur splendeur depuis la reprise. Ils restent seulement sur quatre points pris sur douze possibles. Une reprise en main est attendue, notamment par Maurizio Sarri qui n’a jamais battu Pep Guardiola durant sa carrière. Toujours invaincus cette saison, les Citizens doivent eux s’imposer à Londres pour repasser devant Liverpool, principal concurrent dans la lutte pour le titre, qui s’est imposé un peu plus tôt à Bournemouth (0-4).

Pour ce choc entre 5e et 2e de Premier League, Maurizio Sarri privilégie un 4-3-3 à Stamford Bridge. Kepa occupe la place dans le but, alors que devant lui sont alignés Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz et Marcos Alonso. Au milieu, Jorginho évolue en pointe basse, N’Golo Kanté et Mateo Kovacic l’entourent. Devant, Eden Hazard est lui accompagné par Pedro et Willian. Du côté de Pep Guardiola, le 4-3-3 est également de sortie. Ederson est aligné dans le but, Walker, Stones, Laporte et Delph formant la défense. Au milieu, Fernandinho évolue en sentinelle, entouré par les deux Silva, David et Bernardo, chargés d’animer le jeu des Citizens. Devant, en l’absence de Sergio Agüero, Rahem Sterling occupe la pointe, accompagné de Riyad Mahrez et Leroy Sané

Les compositions d’équipes :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Jorginho, Kanté, Kovacic - Pedro, Willian, Hazard

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Delph - Fernandinho, B.Silva, D.Silva - Mahrez, Sané, Sterling,