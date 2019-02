Le cinquième tour de la FA Cup (huitièmes de finale) se termine ce soir avec un duel au sommet entre Chelsea et Manchester United. A domicile, les Blues doivent se remettre de plusieurs matches compliqués et conserve la même ossature. Soit un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts et une défense constituée de Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz ainsi que Marcos Alonso. Aligné en tant que sentinelle, Jorginho peut compter sur N’Golo Kanté et Mateo Kovacic dans l’entrejeu. Enfin, Pedro, Eden Hazard et Gonzalo Higuain forment le trio d’attaque.

En face, Manchester United fait un peu tourner, mais conserve son 4-3-3 hybride. Pas de David De Gea dans les buts. L’Espagnol laisse sa place dans cette compétition à Sergio Romero. Ashley Young, Victor Lindelöf, Chris Smalling et Luke Shaw prennent place en défense tandis que Nemanja Matic et Ander Herrera forment le double pivot. Paul Pogba évolue légèrement plus haut. Enfin Romelu Lukaku prend la pointe de l’attaque tandis que Marcus Rashford et Juan Mata prennent les couloirs.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Kanté, Jorginho, Kovacic - Pedro, Higuain, Hazard

Manchester United : Romero - Young, Lindelöf, Smalling, Shaw - Matic, Herera - Pogba - Mata, Lukaku, Rashford