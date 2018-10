Pour la première journée depuis la trêve internationale, la Premier League livre un choc entre Chelsea et Manchester United. À domicile, les Blues se présentent en favori et tenteront de prendre les commandes du championnat en cas de victoire ou de match nul. Pour réaliser un résultat, Maurizio Sarri continue de faire confiance à sa défense type. Kepa prend place dans les buts derrière César Azpilicueta, David Luiz, Antonio Rudiger et Marcos Alonso. Jorginho, N’Golo Kanté et Mateo Kovacic sont dans le cœur du jeu tandis que Willian, Eden Hazard et Alvaro Morata forment la ligne d’attaque.

Toujours dans une situation compliquée, Manchester United et José Mourinho s’avancent avec l’espoir de confirmer leur succès contre Newcastle juste avant la trêve internationale. David De Gea est aligné dans les cages et peut compter sur Ashley Young, Victor Lindelof, Chris Smalling et Luke Shaw en défense. Nemanja Matic joue le rôle de sentinelle aux côtés de Juan Mata et Paul Pogba. Anthony Martial et Marcus Rashford prennent place sur les ailes tandis que Romelu Lukaku est en pointe de l’attaque mancunienne.

Les compositions probables

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso - Jorginho, Kanté, Kovacic - Hazard, Willian, Morata

Manchester United : De Gea - Young, Lindelof, Smalling, Shaw - Matic, Mata, Pogba - Martial, Rashford, Lukaku