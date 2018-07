Nouvel entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri va devoir préparer au plus vite Chelsea pour la reprise du championnat. Le technicien italien s’est montré heureux de rejoindre le club londonien : « Chelsea est l’un des clubs les plus importants dans le Championnat le plus important d’Europe. »

Très motivé à l’idée de passer aux choses sérieuses, il a avoué en conférence de presse avoir envie de retrouver la pression des terrains et d’affronter les cadors de la Premier League : « Cela va être très passionnant pour moi de jouer contre Guardiola, Pochettino, Mourinho, Klopp et les autres. »