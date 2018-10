Cette saison, Chelsea peut compter sur un homme fort : Eden Hazard. Le Belge, meilleur buteur du championnat, est impliqué dans 11 des 18 buts marqués par Chelsea. Hormis Pedro (3 buts), les autres offensifs du club londonien ont du mal à trouver le chemin des filets. Que ce soit Olivier Giroud (0 but en Premier League) ou Alvaro Morata (2 buts en Premier League), les deux buteurs des Blues sont en manque d’efficacité.

Et Maurizio Sarri commencerait à perdre patience avec le buteur espagnol. En effet, selon The Sun, le nouveau technicien de Chelsea souhaiterait attirer un nouveau buteur cet hiver. Mauro Icardi (Inter) et Patrick Cutrone (Milan AC) seraient les premiers choix. Alvaro Morata ne devrait donc pas être conservé par Chelsea, lui qui est arrivé en 2017 et qui n’a marqué que 18 buts en 59 matches avec les Blues.