Depuis qu’il est à la tête de Chelsea, Maurizio Sarri n’a pas fait que des heureux. Mais si certains ont dû se faire une place sur le banc de touche, d’autres ont, en revanche, été sortis du placard par le technicien italien. C’est le cas de David Luiz ou de Ross Barkley par exemple. Interrogé par la Gazzetta dello Sport sur ces revenants, Sarri n’a pas manqué de les complimenter.

« David Luiz m’a surpris par sa disponibilité et son intelligence. Il a le don de saisir à la volée les concepts exposés par l’entraîneur pour les appliquer sur le terrain. Barkley a trouvé de la continuité après une longue période marquée par les blessures. En retrouvant ses sensations, c’est normal qu’il s’exprime désormais à ce niveau. Willian est un joueur d’une immense qualité. Son style de jeu est parfait pour l’Angleterre. Il mélange la classe brésilienne et les courses très appréciées en Angleterre. Alvaro (Morata) est lui aussi un garçon avec des qualités, il est rapide et technique. Il a une grande sensibilité et les difficultés rencontrées l’avaient blessé. »