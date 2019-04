Actuellement en lutte pour un strapontin qualificatif en Ligue des Champions, Chelsea est cinquième de Premier League et dispose d’un point de retard sur Arsenal. Si les Blues peuvent y parvenir, Maurizio Sarri a tenu à calmer le jeu en conférence de presse : « je pense que les médias donnent trop d’importance à la Ligue des Champions. Bien sûr, c’est la plus importante des compétitions de clubs mais c’est aussi une compétition à élimination directe. Donc cela nous demande de jouer très bien mais aussi d’avoir de la chance dans cette compétition. J’ai joué deux fois en Ligue des Champions et c’est clair que c’est la compétition la plus importante pour les clubs en Europe et par conséquent dans le monde. Mais c’est une compétition dans laquelle il faut avoir de la chance. »

Egalement qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa (face à l’Eintracht Francfort), Chelsea peut également se qualifier pour la Ligue des Champions en remportant cette compétition : « pour le moment, nous ne pouvons pas choisir. Nous devons essayer en Premier League. Nous devons essayer en Europa League. Nous voulons gagner la Ligue Europa parce que c’est une compétition très importante pas parce qu’elle peut nous permettre de jouer la Ligue des Champions. Nous devons alors essayer de terminer dans le Top 4 de la Premier League. » Fixé sur cette fin de championnat, le technicien italien estime que les équipes anglaises qui prétendent participer à la Ligue des Champions (Tottenham, Arsenal, Chelsea et Manchester United) auront fort à faire : « ce n’est pas facile pour nous puisque nous avons que quatre matches à jouer mais nous devons essayer. Je pense que les quatre derniers matches vont être difficiles pour toutes les équipes impliquées dans la lutte pour le Big Four. Pas seulement pour nous. »