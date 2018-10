Toujours invaincu toutes compétitions confondues cette saison, Chelsea a cette fois-ci largement dominé Burnley (0-4, 10e journée de Premier League) à Turf Moor. Une nouvelle victoire en championnat qui offre la deuxième place aux Blues en attendant Tottenham-Manchester City lundi soir (21h, à suivre en direct sur notre live commenté). Interrogé en conférence de presse d’après-match, Maurizio Sarri s’est montré satisfait, sans dire si c’était la meilleure prestation des siens : « je ne sais pas. Nous étions en difficulté les 10 premières minutes. Ils ont très bien commencé, en étant très agressif. Ils ont pressé dans notre moitié de terrain. Nous étions en difficulté. Puis nous avons commencé à bien faire circuler le ballon, très vite. L’avantage n’en était qu’une conséquence. Nous avons mieux géré la seconde période que lors des autres matches. »

Toujours touché au dos, Eden Hazard a lui manqué cette rencontre après son absence contre le BATE Borisov jeudi en Ligue Europa (3-1). Et Maurizio Sarri a hâte de retrouver le joueur belge, même si ses joueurs ont fait le travail sans ce dernier, auteur de sept buts et trois passes décisives en 11 matches cette saison. « J’aimerais avoir Eden Hazard dans chaque match si c’était possible. Nous avons beaucoup de très bons joueurs, mais Hazard, c’est différent. Je suis très heureux que l’équipe ait pu marquer sept buts en deux matches sans Hazard. C’est un très bon signe. (...) Je veux Eden le plus tôt possible. Je ne sais pas si je l’aurai pour mercredi (contre Derby County en Carabao Cup, ndlr) mais j’espère l’avoir dimanche (face à Crystal Palace en PL, ndlr) », a expliqué le technicien italien.