Arrivé à la tête de Chelsea l’été dernier, Maurizio Sarri réalise de bons débuts avec les Blues. Troisième du classement de Premier League, le club londonien reste plus que jamais en course pour le titre de champion d’Angleterre et n’a plus perdu la moindre rencontre depuis sa défaite inaugurale face à Manchester City lors du Community Shield (0-2). A l’aise dans ses chaussures du côté de Stamford Bridge, Sarri a pris le temps de répondre à la Gazzetta dello Sport pour évoquer ses débuts outre-Manche.

L’occasion pour lui d’évoquer José Mourinho, Unai Emery et Jürgen Klopp. « Klopp est celui dont je me sens le plus proche, footballistiquement parlant. Nos échanges sont exemplaires. Mourinho est un homme avec des qualités humaines extraordinaires. Il m’a fait une grande impression le jour du jour match à Stamford Bridge quand un incident s’est produit avec un de mes assistants. Sur le plan professionnel, il y a peu de choses à dire : il a tout gagné, partout. Emery est studieux et un excellent professionnel. L’organisation offensive de son style de jeu et d’un niveau très élevé ». Les intéressés apprécieront.