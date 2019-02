L’entraîneur italien de Chelsea, Maurizio Sarri, n’a pas semblé convaincu par la santé de son attaquant Gonzalo Higuain, qu’il a entraîné à Naples lors de la saison 2015/2016. « Pour le moment, Gonzalo Higuain n’est pas au mieux physiquement, a indiqué le tacticien des Blues, dans des propos rapportés par L’Équipe. Au cours des 45 derniers jours, il n’a joué que quelques matches. C’est à cause de son dos, mais aussi à cause de son implication sur le marché des transferts. Il a donc besoin de s’améliorer parce qu’il est capable d’accélérer plus que ce qu’il ne fait aujourd’hui. »

L’Argentin, arrivé cet hiver à Chelsea en provenance de la Juventus Turin après un prêt raté au Milan, a déjà pris part à deux matches sous ses nouvelles couleurs, face à Sheffield Wednesday en FA Cup (victoire 3-0) et Bournemouth en Premier League (défaite 4-0). Il pourrait ne pas débuter la rencontre d’aujourd’hui contre Huddersfield (à 16h), lanterne rouge du championnat.