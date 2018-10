Une rencontre très spéciale. Devant au tableau d’affichage, Chelsea a vu Manchetser United inverser la tendance ce samedi à Stamford Bridge suite à un doublé de Martial. Mais en toute fin de match, Barkley a égalisé pour les Blues (2-2), rendant complètement fou le banc londonien et un membre du staff en particulier, venu chambrer les Red Devils et José Mourinho.Le technicien portugais n’a pas apprécié et les esprits se sont échauffés quelques instants. Après la rencontre, l’entraîneur des Bleus Maurizio Sarri a reconnu les torts des siens.

« Je n’ai rien vu sur le terrain. Après le match, j’ai parlé avec José et j’ai tout de suite compris que nous avions tort. J’ai immédiatement parlé avec le membre de mon staff et je lui ai dit de parler à Mourinho et de lui demander pardon. Maintenant tout est fini. (...) Nous avons commis une erreur, nous nous sommes trompés dans cette situation. Bien sûr, je veux lui parler à nouveau parce que je veux m’assurer qu’il est capable de comprendre que c’était une grosse erreur. Je lui reparlerai demain », a lancé l’ancien coach du Napoli dans des propos relayés sur le site du club.