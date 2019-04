En manque de temps de jeu à Chelsea cette saison, où il débute plus souvent sur le banc que sur le terrain, Olivier Giroud a plusieurs fois été lié à un départ du club londonien, et son nom a notamment circulé du côté de l’Olympique Lyonnais. Mais son entraîneur à Chelsea, Maurizio Sarri, continue de vouloir garder son avant-centre, et souhaite le voir prolonger, sachant que le contrat du Français chez les Blues expire en juin prochain, mais qu’il peut activer une année de contrat supplémentaire.

« Oui, bien sûr, je veux qu’il reste, a confié Sarri en conférence de presse, dans des propos relayés par le Daily Star. Et je sais que le club a une option avec lui pour une autre saison, alors je pense qu’il restera. » Mais pas sûr que cela convienne au Tricolore, qui ne veut plus jouer des seconds rôles au sein de l’effectif de Sarri.