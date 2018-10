Après cinq ans passés à Chelsea, sur deux périodes (2004-2007 et 2013-2015), et trois titres de Premier League remportés, José Mourinho a rejoint Manchester United à l’été 2016. Forcément, le retour du coach portugais à Stamford Bridge n’est jamais anecdotique. Alors qu’il devait se présenter devant la Commission de Discipline de la Fédération anglaise de football, ce vendredi, José Mourinho a finalement obtenu un report et pourra accompagner les Red Devils à Londres, ce samedi (13h), pour y affronter Chelsea à l’occasion de la 9e journée. Lors de ce retour au bercail, les réactions de l’entraîneur seront, comme à chaque fois, scrutées. S’il est adepte de frasques sur le bord de la touche et perd parfois son sang froid, le coach lusitanien a promis de se contrôler pour son retour dans son ancien stade. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre en conférence de presse, cet après-midi.

« Pour moi, c’est un match comme les autres », a déclaré Mourinho. « Est-ce que je célébrerais comme un fou le but ou la victoire de mon équipe à Stamford Bridge ? Je ne le pense pas. Je pense que je vais essayer de toujours me contrôler et de respecter le stade et les supporters, qui ont été mes supporters et mon stade pendant de nombreuses années. Pour ce faire, je ne devrai pas perdre la maîtrise de mes émotions, ce qui n’est pas facile, » a-t-il ensuite ajouté, avant de conclure. « Je pense que je serai toujours conscient d’où je suis, dans quel stade je me trouve et quel public se trouve dans les gradins. À part ça, c’est juste un autre match pour moi. Un match dans lequel je veux bien réussir pour mes joueurs, mon équipe et mes supporters, c’est ce que je veux. Je suis à 100% Manchester United demain ».