Le calvaire d’Olivier Giroud semble enfin terminé. Après plusieurs mois sans une seule minute de jeu, l’attaquant français avait fait son grand retour le 17 février dernier contre Manchester United (0-2) avant de retrouver une place de titulaire face à Tottenham (2-1). Le joueur âgé de 33 ans a ensuite enchaîné en Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi (0-3).

Et pour la rencontre de la 28e journée de Premier League contre Bournemouth, Frank Lampard a décidé encore une fois de faire confiance à l’international français (97 sélections, 39 buts), aligné à la pointe de l’attaque avec Pedro Mason Mount à ses côtés. Le natif de Chambéry va donc connaître sa troisième titularisation d’affilée.

La composition des Blues :

Two changes for the Blues as @FikayoTomori_ and @_Pedro17_ return to the 11... #BOUCHE pic.twitter.com/aCyBAIWDKf

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 29, 2020