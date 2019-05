Si Arsenal a dominé le Valencia CF à l’Emirates Stadium (3-1), l’Eintracht Francfort et Chelsea n’ont pas réussi à se départager ce jeudi soir en demi-finale aller de Ligue Europa. À la Commerzbank-Arena, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. Après la rencontre, Olivier Giroud est donc revenu sur ce résultat, et l’international français n’a pas caché sa frustration.

« Je pense qu’on est frustré de sortir avec un nul ce soir. Ils ont très bien commencé ce match mais au final, au nombre d’occasions, on est largement devant. On aurait dû tuer ce match en deuxième période, je me sens frustré ce soir. (...) Ils ont bien défendu mais des fois, ils ont eu de la réussite aussi. Ça s’est joué à pas grand-chose mais encore une fois, c’est dommage. On va vouloir finir le boulot à domicile, il faudra faire un clean-sheet », a lâché l’attaquant des Blues au micro de RMC Sport.