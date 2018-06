N’ayant pas encore officiellement fait venir Maurizio Sarri sur son banc à la place d’Antonio Conte, Chelsea aurait décidé de prendre de l’avance sur le marché des transferts. Le Corriere dello Sport annonce que les Blues seraient prêts à passer à l’attaque pour Kostas Manolas (27 ans). Le défenseur grec sous contrat jusqu’en 2022 dispose d’une clause libératoire de 36 millions d’euros. Une somme que le club londonien semble bien décidé à investir.

Tout proche de rejoindre le Zenith Saint-Petersbourg l’été dernier, le défenseur central était plus récemment dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille. Les Blues pourraient finalement s’offrir l’ancien joueur de l’Olympiakos et lui offrir un salaire de 5 millions d’euros par saison.