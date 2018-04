Courtisé notamment par le Paris Saint-Germain, le portier de Chelsea Thibaut Courtois n’a toujours pas prolongé avec les Blues. Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec le club londonien, l’international belge devrait quitter l’Angleterre cet été.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Chelsea Antonio Conte a évoqué la situation de son gardien. « J’entends cette question depuis longtemps et j’ai toujours la même réponse. On parle vraiment d’un bon gardien mais c’est un problème à résoudre entre le club et Thibaut, » a ainsi précisé le technicien transalpin.