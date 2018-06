Attendu comme titulaire avec l’Angleterre à la place de Dele Alli pour le prochain match de Coupe du monde face au Panama (à suivre sur notre live commenté), Ruben Loftus-Cheek (22 ans), ne cesse de prendre de l’importance avec les Three Lions. Pour autant, sa situation en club n’est pas sans embûche. Utilisé comme joker lors des saisons 2015/2016 et 2016/2017 à Chelsea, il a été prêté à Crystal Palace lors du dernier exercice. Désormais de retour chez les Blues, il attend de voir quelle sera son importance l’année prochaine dans l’effectif londonien.

Pour mettre ses chances de son côté, il souhaite prouver à Maurizio Sarri - qui devrait être le futur entraîneur de Chelsea - qu’il peut s’imposer lorsqu’il reviendra de la Coupe du monde. C’est du moins ce qu’il a annoncé au Guardian : « C’est la clé pour moi la saison prochaine en ce qui concerne mon retour : je veux jouer. Je veux jouer autant que je peux. Et même la saison dernière, je n’ai pas joué autant que je l’aurais voulu, à cause des blessures et des trucs. Donc je sens toujours que j’ai besoin d’une bonne saison de jeu, où que ce soit. » Un bon mondial pourrait y contribuer également et son entrée face à la Tunisie laisse entrevoir de belles dispositions de la part du milieu de terrain.