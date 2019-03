Interdit par la FIFA de recruter de nouveaux éléments jusqu’en juin 2020, Chelsea paye cher ses transferts de joueurs mineurs. Le club anglais a fait appel de cette sanction mais celui-ci a été rejeté comme on l’apprend dans le communiqué des Blues. Dans ce texte, les dirigeants se gardent le droit de contre-attaquer.

« À la connaissance du club, dans tous les cas précédents où une interdiction d’enregistrement avait été imposée par la FIFA, il a également été décidé de suspendre la sanction jusqu’à la fin du processus en appel. Dans ce cas, Chelsea estime qu’il est traité de manière incohérente par rapport à d’autres clubs européens, indique le communiqué qui rappelle là le cas du FC Barcelone. Nous examinerons les prochaines étapes de la procédure dès que nous aurons reçu les raisons écrites de cette décision par la FIFA. Le club prend note et se garde le droit de faire appel devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport). Entre-temps, le club continuera de coopérer pleinement durant cette procédure. »

Chelsea Football Club is astonished by the FIFA Appeal Committee’s decision not to suspend its sanction pending completion of the appeal process. https://t.co/oz6PUMApj3

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 8, 2019