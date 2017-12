Pas de trêve pour les vrais gars, en Angleterre, où le champion en titre Chelsea reçoit le Stoke City de Kurt Zouma, à Stamford Bridge (16h). Largués par le leader incontesté Manchester City, les Blues ont l’occasion de ravir provisoirement la deuxième place à Manchester United en cas de succès face au 13e de Premier League.

Pour cette rencontre, Antonio Conte aligne un 3-4-3 et fait tourner son effectif. Pas de Fabregas, Bakayoko ni d’Eden Hazard. Danny Drinkwater est titularisé au milieu, aux côtés de N’Golo Kanté, alors que Willian et Pedro accompagneront Alvaro Morata devant. Mark Hughes s’appuie lui sur un 4-2-3-1 et réalise une revue d’effectif complète, avec pas moins de sept changements par rapport à la dernière sortie des Potters.

Les compositions d’équipes :

Chelsea : Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rudiger - Moses, Drinkwater, Kanté, Alonso - Willian, Morata, Pedro

Stoke City : Butland - Edwards, Cameron, Wimmer, Tymon - Fletcher, Adam - Diouf, Afellay, Sobhi - Berahino